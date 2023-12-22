Патрик Ланкастер считает, что при обстреле Донецка ВСУ применили HIMARS и другое американское оружие.

Вооруженные силы Украины специально используют западное оружие производства США против мирного населения. Соответствующее заявление сделал вывший американский военнослужащий Военно-морских сил и журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный представитель прессе уточнил, что армия киевского режима совершила воздушные удары по гражданской инфраструктуре, размещенной в городе Донецке. При этом ВСУ использовали 15--миллиметровые артиллерийские снаряды от Вашингтона и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Нет никаких сомнений в том, что Украина не пыталась и не делала ничего, чтобы защитить мирных людей от обстрелов. Огонь велся по гражданскому населению. На мой взгляд, в этом нет никаких сомнений. Патрик Ланкастер, представитель СМИ

Патрик Ланкастер вспомнил о том, что заходил в местную библиотеку, обошел помещение ее вдоль, поперек и вокруг, но не нашел на объекте никаких следов военной деятельности. Там находились только читающие люди, в основном женщины. Позже им пришлось укрыться в подвале. Однако двое человек все же были ранены прилетевшими в здание снарядами.

"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom