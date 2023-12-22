Патрик Ланкастер стал свидетелем трагедии.

Бывший американский военнослужащий Военно-морских сил и журналист Патрик Ланкастер стал свидетелем воздушного удара Вооруженных сил Украины по мирным жителям в городе Донецке. Иностранец рассказал об этом ведущему в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Гость шоу подчеркнул, что лично беседовал с очевидцами трагедии. Население предполагает, что ВСУ прекрасно понимали, что в момент атаки на территорию на рынке должно быть многолюдно. Такое нападение репортер назвал самым жестоким за последние два года в Донецке.

Продолжение атак ВСУ по гражданскому населению Донецка. Этот удар произошел утром, я получил информацию о произошедшем. <…> Я быстро отправился на место пришествия. <…> К сожалению, лично насчитал 22 погибших мирных жителей. Патрик Ланкастер, журналист США

Американский журналист разоблачил ложь Киева с помощью видео.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom