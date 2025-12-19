Михаэль Шнедлиц негативно оценил слова главы МИД Австрии Беаты Майнль-Райзингер о финансировании ВСУ.

Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку министра по иностранным делам страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из местного издания Kurier со ссылкой на парламентариев. Политик уточнил, что больше ни одного евро не должно поступать в Вооруженные силы Украины из государственного бюджета Вены. По его словам, Украина превратилась для Европейского союза в бездонную пропасть, но некомпетентное и неэффективное национальное правительство Австрии все равно безрассудно вливает туда миллиарды.

Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа. Михаэль Шнедлиц, эксперт

Напомним, что 24 января канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против "быстрой дорожки" для вступления Украины в Европейский союз.

Фото: YouTube / Beate Meinl-Reisinger