Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку министра по иностранным делам страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи киевскому режиму. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из местного издания Kurier со ссылкой на парламентариев. Политик уточнил, что больше ни одного евро не должно поступать в Вооруженные силы Украины из государственного бюджета Вены. По его словам, Украина превратилась для Европейского союза в бездонную пропасть, но некомпетентное и неэффективное национальное правительство Австрии все равно безрассудно вливает туда миллиарды.
Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа.
Михаэль Шнедлиц, эксперт
Напомним, что 24 января канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против "быстрой дорожки" для вступления Украины в Европейский союз.
Канцлер Австрии допустил участие в международной миссии на Украине.
Фото: YouTube / Beate Meinl-Reisinger
