Вена может рассмотреть возможность участия в международной военной миссии на украинской территории в том случае, если такая инициатива примет конкретные формы. Соответствующее заявление публично сделал федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер. Информация со слов местного чиновника приводится в официальном пресс-релизе от Национального совета (нижней палаты парламента) европейской республики. Таким образом эксперт отреагировал на вопрос законодателя Пии Марии Винингер, представляющей Социал-демократическую партию. Австрийский канцлер заметил, что власти планируют сохранять приверженность нейтралитету.

О возможности участия Австрии в многонациональной группе можно будет задуматься, когда такая инициатива приобретет конкретные очертания. Кристиан Штокер, канцлер Австрии

Напомним, что официальный представитель администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отметил в СМИ, что Кремль ожидает от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по мере готовности информацию о результатах работы с европейцами и украинцами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

