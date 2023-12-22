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"У их границ". На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США

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Мариано де Альба прокомментировал связи, сложившиеся между Каракасом и Москвой.

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Венесуэлу показал миру, что договоренности между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения между Москвой и южноамериканским государством. Такое мнение выразил в эфире телеканала CNN местный советник Международной кризисной группы Мариано де Альба. Иностранный аналитик заметил, что в Вашингтоне существовала надежда на то, что после заключения между американцами и властями латиноамериканской страны соглашения Каракас сможет сократить свои контакты с  Москвой и уменьшит взаимодействие с Россией.

Однако их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что <...> у нее есть и другие варианты.

Мариано де Альба, эксперт

Мариано де Альба добавил, что между Россией и Венесуэлой сложились "хорошие" экономические связи.  Дополнительно Москва и Каракас поддерживают друг друга на площадке Организации объединенных Наций и вместе оспаривают претензии Белого дома на господство в Латинской Америке.

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу.

Фото и видео: CNN

Теги: cnn, венесуэла, латинская америка, мариано де альба, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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