"У их границ". На Западе раскрыли, как Лавров разрушил "надежду" США

Мариано де Альба прокомментировал связи, сложившиеся между Каракасом и Москвой.

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Венесуэлу показал миру, что договоренности между Вашингтоном и Каракасом никак не влияют на крепкие отношения между Москвой и южноамериканским государством. Такое мнение выразил в эфире телеканала CNN местный советник Международной кризисной группы Мариано де Альба. Иностранный аналитик заметил, что в Вашингтоне существовала надежда на то, что после заключения между американцами и властями латиноамериканской страны соглашения Каракас сможет сократить свои контакты с Москвой и уменьшит взаимодействие с Россией.

Однако их отношения все еще очень крепкие. И как мне кажется, во время сегодняшнего визита Лаврова Венесуэла также пытается указать Западу на то, что <...> у нее есть и другие варианты. Мариано де Альба, эксперт

Мариано де Альба добавил, что между Россией и Венесуэлой сложились "хорошие" экономические связи. Дополнительно Москва и Каракас поддерживают друг друга на площадке Организации объединенных Наций и вместе оспаривают претензии Белого дома на господство в Латинской Америке.

Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу.

Фото и видео: CNN