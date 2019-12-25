Около растений установили таблички "По газонам не ходить".

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что у Исаакиевского собора в центре Петербурга зацвели розы. Об этом сообщают Невские новости.

Около Исаакиевского собора высадили более десятка кустов красных роз. Отметим, что около клумб также установили таблички "По газонам не ходить" на руcском и китайском языках.

Напомним, что в Северной столице вновь открыли Ботанический сад. Кроме того, сегодня в Северной столице вступает в силу новый пакет разрешительных мер во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Карповки построили грядку-"лодку" для овощей.

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