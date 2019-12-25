На набережной Карповки построили грядку-"лодку" для овощей

Воспользоваться грядкой для личных нужд может любой местный житель.

На набережной реки Карповки появилось "судно", предназначенное для посадки растений.

Как рассказали 4 июля активисты из группы "Друзья Карповки", на набережной снова появится "общественный огород". В деревянной бездонной кадке жители Петроградского района смогут разместить свою рассаду.

Для наполнения такой неожиданно большой кадки нам потребовалось бы о-очень много грунта, поэтому мы решили использовать технологию тёплой грядки и добавить слой веток, слой картона, слой травы и только тогда уже грунт.



Нам удалось раздобыть веток, отсортировать на работе картон, привезти две забитых доверху машины спасённой парковой травы и покрыть лаком внутреннюю поверхность лодки – написали в группе "Огород на Карповке".

Ранее мы сообщали о том, что жители Петроградского района продолжают бороться за деревья у набережной реки Карповки. Съёмочная группа Piter.TV посмотрела, как специалисты изучают подлежащие уничтожению деревья.

Фото: Лиза Салихова / Огород на Карповке / ВКонтакте