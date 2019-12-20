Съёмочная группа Piter.TV посмотрела, как специалисты изучают подлежащие уничтожению деревья.

Жители Петроградского района продолжают бороться за деревья у набережной реки Карповки. Активисты добились экспертизы шести деревьев, которые планировали спилить. Деревья проверили изнутри с помощью специального прибора. Всего в порубочный лист внесли 11 деревьев на набережной, два из них действительно выглядят засохшими.

К сожалению, у нас в городе сложилась практика, когда выписывается порубочный билет на основании визуального осмотра. В нашем городе это тополя. Тополя тоже деревья, они имеют право на жизнь.

Сергей Думцев, активист

Сверло входит в древесину, кстати, не обязательно в дерево можно в деревянную конструкцию, измеряется сопротивление этого поступательного проникновения. Александр Шмуратов, специалист по информационному и программному обеспечению ПК "Возрождение"

Результаты экспертизы станут известны на следующей неделе. Представители Комитета по благоустройству и администрации района отказались от комментариев.

Фото и видео: Piter.TV