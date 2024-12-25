"Тяжело будет везде". Украинцев отговаривают от переезда на зиму в села

Глава УАВЭ объяснил, что дрова не станут доступной альтернативой газу или электричеству.

Граждан Украины предупредили, что переселение на зиму в село не станет решением в условиях энергетического кризиса. Такое заявление сделал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Станислав Игнатьев, его процитировал телеканал "Киев24".

По его словам, затраты на топку дровами сравнимы с расходами на отопление генератором. Поэтому будет тяжело не только жителям городов, но и деревенскому населению. Украинцам остается только оценить свои силы и начать готовиться к трудным зимним месяцам.

Из-за расходов на транспортировку стоимость дров во многом зависит от цены топлива, поэтому отопление ими не станет простым решением для всех Станислав Игнатьев, украинский эксперт

Также жителям Украины рекомендовали обеспечить себя запасами продовольствия и необходимых товаров минимум на два месяца.

Ранее власти Киева предупредили, что предстоящий зимний сезон будет самым тяжелым для украинской территории с начала конфликта с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)