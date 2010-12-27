Матч в Никосии в рамках отбора на Евро-2020 завершился счетом 5:0.

В минувшее воскресенье, 13 октября, сборная россии одержала побуду в матче с Кипром. Игра завершилась со счетом 5:0. Piter.tv поговорил с бывшим зенитовцем и известным тренером Алексеем Стрепетовым о прошедшем матче.

Я бы поставил нашей команде твердую пятерку за этот матч! Мне понравился настрой команды. Многие говорили, что нашу команду устроит ничья, но я увидел продолжения второго тайма с командой Шотландии. Та заряженность на голевые моменты, на забитые мячи, на самоотдачу заявил Стрепетов

Также известный тренер отметил, что в матче выделились Головин и Дзюба.

Всю команду можно похвалить. С дебютом можно поздравить петербургского воспитанника - Петрова. И мне очень понравилась связка Кудряшова и Черешева отметил тренер

Кроме того, Стрепетов заявил, что с первых минут матча было видно, что российская сборная настроена на победу. Первый тайм эксперт назвал "игрой в одни ворота".

Напоним, что вечером в воскресенье, 13 октября, "Газпром Арена" и "Лахта Центр" изменили свою привычную схему освещения. Причиной этому стала разгромная победа сборной Россиинад Кипром. Отметим, что матч вывел команду в основную часть чемпионата Европы по футболу-2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что УЕФА заявила, что Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году.

Фото: vk.com/teamrussia