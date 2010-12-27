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УЕФА: Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году
Сегодня, 12:33
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IRINA_CHALKINA

УЕФА: Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году

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Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что стадион блестяще прошел тест на готовность.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин. 

Чеферин  отметил, что что стадион блестяще прошел тест на готовность.

Петербург полностью готов. Мы видели это в прошлом году на чемпионате

заявил Александр Чеферин

Напоним, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".

Лига чемпионов - это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром Арена" и "Лахта Центр" поздравили сборную России с выходом на Евро-2020.

Фото:Piter.tv

Теги: лига чемпионов, новости спб, общество, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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