УЕФА: Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил, что стадион блестяще прошел тест на готовность.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Чеферин отметил, что что стадион блестяще прошел тест на готовность.

Петербург полностью готов. Мы видели это в прошлом году на чемпионате заявил Александр Чеферин

Напоним, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене".

Лига чемпионов - это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее мы сообщали о том, что "Газпром Арена" и "Лахта Центр" поздравили сборную России с выходом на Евро-2020.

Фото:Piter.tv