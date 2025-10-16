Турист случайно выбросил трехлетнего сына из окна отеля на Кипре

Мужчина раскачивал малыша на руках и не удержал.

Гражданин Великобритании отдыхал в одном из отелей в Хлорака на Кипре. Мужчина случайно выронил из рук своего трехлетнего сына, когда играл с ним в номере отеля, сообщила газета The Sun.

В правоохранительных органах сообщили, что отец раскачивал ребенка из стороны в сторону. В какой-то момент, предположительно, мальчик выскользнул из рук и упал с четвертого этажа. Выяснилось, что в номере семьи было открыто окно, высота которого достигала 2,4 метра. Ребенка нашли на веранде и госпитализировали. Спустя некоторое время он скончался.

Следователи назначили 37-летнему британцу ряд медицинских экспертиз, в том числе и токсикологическую. По результатам исследований стало известно, что в крови мужчины не было никаких препаратов. Сейчас мужчина находится под арестом, его подозревают в "причинении смерти по неосторожности, безрассудных и опасных действиях".

Ранее мы сообщали, что во Фрунзенском районе отец убил своего 8-летнего сына ножом.

Фото: Magnific