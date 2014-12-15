Суд отправит под стражу до 6 декабря отца, убившего своего сына

Прокуратура поддержала меру пресечения для обезумевшего отца.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга в ходе выездного судебного заседания поддержала ходатайство следователя об избрании 45-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, 6 октября мужчина убил своего 8-летнего сына ножом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 06.12.2023 включительно.

Ранее сообщалось, что на Софийской улице отец сошел с ума и убил своего сына.

Видел: прокуратура Петербурга