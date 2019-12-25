Компании нужно провести плановые работы по ремонту газопровода.

"Турецкий поток" закроют на второй за месяц ремонт. Это произойдёт с 27 июля по 10 августа. Предыдущее плановое отключение длилось с 23 по 29 июня. Об этом пишет турецкий Botas.

Официальная версия остановки в том, что компании нужно провести плановые работы по ремонту газопровода. До этого подобные работы проводил "Газпром".

Ранее мы писали, что Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции. Эксперт заявил, что Турция и РФ тесно сотрудничают в сфере энергетики, поэтому сторона не хочет поддерживать односторонние ограничения США по данному проекту.

Фото: pixabay.com