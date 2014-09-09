"Тупая ненависть и злоба". Захарова об атаке беспилотников на ЦФО

В МИД оценили ночные атаки дронов по территории России.

Очередная попытка Вооруженных сил Украины атаковать беспилотниками российские регионы говорит об отсутствии перспектив у киевского режима. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что ее утро было омрачено очередной террористической вылазкой со стороны киевского режима, который пытался совершить террористические атаки в отношении российских регионов. <…>

Очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии, в развитии по сценарию Запада. Все это и привело к террористической деятельности. <…> Абсолютная тупиковость. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Боеприпасы с ураном делают из Украины "мертвую землю", заявила Захарова.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио