В МИД России рассказали о том, что зараженной может оказаться Польша и Хмельницкая область Украины.

Поставки странами коллективного Запада боеприпасов с обедненным ураном на территорию Украины приводят к радиационному заражению почв в стране, а также превращают ее в "непригодную для жизни землю". Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она также опубликовала материал по проблеме на сайте "Комсомольской правды". Чиновница пояснила, что последствия использования таких опасных снарядов могут затронуть и Польшу. В частности, в мае 2023 года там наблюдался значительный всплеск радиационного фона, как и в Хмельницкой области Украины.

Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что укрепление БРИКС не угрожает США.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live