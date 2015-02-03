Поставки странами коллективного Запада боеприпасов с обедненным ураном на территорию Украины приводят к радиационному заражению почв в стране, а также превращают ее в "непригодную для жизни землю". Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она также опубликовала материал по проблеме на сайте "Комсомольской правды". Чиновница пояснила, что последствия использования таких опасных снарядов могут затронуть и Польшу. В частности, в мае 2023 года там наблюдался значительный всплеск радиационного фона, как и в Хмельницкой области Украины.
Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова заявила, что укрепление БРИКС не угрожает США.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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