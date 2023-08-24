Захарова заявила, что укрепление БРИКС не угрожает США

В МИД РФ прокомментировали успехи развивающихся государств в сфере экономики и технологий.

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не представляет угрозу американцам, однако укрепление организации формирует для коллективного Запада новую реальность. Соответствующее мнение высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live".

Это не БРИКС угрожает США, а это состояние США их либеральной экономики, неолиберальной модели оставляет желать лучшего. Я не думаю, что это станет каким-то холодным душем для США, для Британии, для ЕС. Я считаю, что это слишком мягкое и слишком легковесное выражение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат заметила, что развивающиеся страны давно начали опережать развитые по экономическим, технологическим, идеологическим и политическим показателям развитые. В частности, пандемия коронавирусной инфекции стала проверкой на прочность. Оказалось, что те государства, которые много лет развитые коллеги называли развивающимися, на самом деле несколько опередили как бы "лидеров".

Захарова: о расширении БРИКС услышим из первых уст.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live