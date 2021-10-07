Захарова: о расширении БРИКС услышим из первых уст

В МИД России рассказала о том, какие вопросы поднимаются на мероприятии в Йоханнесбурге.

На саммите БРИКС в среду 23 августа главы государств обсудят принципы возможного расширения объединения. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила ведущему проекта, что внутри БРИКС обсуждается ответ на естественные процессы, которые происходят сейчас на мировой арене.

Отсюда, таким же естественным образом, возникли желающие, которые хотят присоединиться к объединению. И принципы, на которых это расширение может происходить, будет происходить, как раз в эти дни... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат из России пояснила, что ранее такие вопросы обсуждались на уровне экспертов, шерп, а теперь это все переходит на уровень политических лидеров. Мария Захарова призвала не забегать вперед, так как все решения будут позже объявлены и аудитория сможет о них узнать "из первых уст". Она подчеркнула, что на сегодняшний день на саммите планируется выступление российского президента Владимира Путина.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik