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"Они просто врут". Захарова о словах Салливана про БРИКС

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В МИД России напомнили о высказывании помощника президента США.

В американской администрации при президенте Джо Байдене откровенно лгут, заявляя, что не рассматривают БРИКС в качестве своего экономического и геополитического соперника. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала слова советника лидера Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Они не лукавят – они просто врут. А что им остается делать? Они все проворонили, все пропустили. Они занимались политическим демонтажем режимов в странах, которые, как они считали, станут их опорными пунктами по окружению России для того, чтобы не дать ей развиваться. ... Не получилось.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: саммит БРИКС задает тон мировой повестке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: белый дом, брикс, джейк салливан, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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