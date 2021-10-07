"Они просто врут". Захарова о словах Салливана про БРИКС

В американской администрации при президенте Джо Байдене откровенно лгут, заявляя, что не рассматривают БРИКС в качестве своего экономического и геополитического соперника. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом дипломат прокомментировала слова советника лидера Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Они не лукавят – они просто врут. А что им остается делать? Они все проворонили, все пропустили. Они занимались политическим демонтажем режимов в странах, которые, как они считали, станут их опорными пунктами по окружению России для того, чтобы не дать ей развиваться. ... Не получилось.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ