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Захарова: саммит БРИКС задает тон мировой повестке

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В МИД РФ оценили значение мероприятия в Йоханнесбурге.

Саммит БРИКС, проходящий на территории Южноафриканской республики в городе Йоханнесбурге – не просто встреча политических лидеров, эпохальное событие. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница в авторском программе заметила, что это мероприятие задает тон для мировой повестки.

Это не просто саммит, не просто встреча – это эпохальное мероприятие. Потому что БРИКС- это сообщество реальных достижений. … Саммит БРИКС задает тон мировой повестке.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: африка, брикс, мария захарова, мид, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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