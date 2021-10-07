Захарова: саммит БРИКС задает тон мировой повестке

В МИД РФ оценили значение мероприятия в Йоханнесбурге.

Саммит БРИКС, проходящий на территории Южноафриканской республики в городе Йоханнесбурге – не просто встреча политических лидеров, эпохальное событие. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница в авторском программе заметила, что это мероприятие задает тон для мировой повестки.

Это не просто саммит, не просто встреча – это эпохальное мероприятие. Потому что БРИКС- это сообщество реальных достижений. … Саммит БРИКС задает тон мировой повестке. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: денацификация фашистской Германии – вопрос, требующий изучения.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik