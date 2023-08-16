В МИД России не исключила, что власти ФРГ могут и сейчас исповедовать нацистский режим.

Денацификация Германии после Второй мировой войны заняла несколько десятилетий, а немецкие антифашисты положили свои жизни для того, чтобы приблизить окончание существующего в то время правящего режима в стране. Однако в настоящее время возникает вопрос, насколько успешно это было реализовано. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторском программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Исходя из тех заявлений и тех действий, которые осуществляет и реализует германское руководство. Я абсолютно уверена в том, что поведение руководства Германии последних полутора лет ставит вопрос о том, насколько была успешно реализована... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что западные поставки вооружений всех видов для киевского режима пытаются поставить перед собой задачу по разделению людей по национальности, по языковому принципу, по принципу религиозной принадлежности. Такая ситуация говорит российскому дипломату о том, что те лица, которые занимаются этим, на самом деле также исповедуют нацистскую политику и логику, как и их предшественники в Берлине ранее.

Захарова: Киев добивается изгнания православия из Киево-Печерской лавры.



Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik