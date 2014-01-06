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Захарова: Киев добивается изгнания православия из Киево-Печерской лавры

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В МИД России оценили слова Анны Маляр.

Киевский режим добивается изгнания православия из Киево-Печерской лавры. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторском программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала сведения заместителя министра по обороне Украины Анны Маляр о том, что данный религиозный объект станет местом "духовного восстановления украинских военнослужащих".

Это все инструментарий, искусственно придуманная история для того, чтобы просто выгнать оттуда православных монахов, истинных христиан.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала слова представителя НАТО по вопросу вступления Украины в альянс вбросом.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: анна маляр, киево-печерская лавра, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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