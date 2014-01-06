Захарова назвала слова представителя НАТО по вопросу вступления Украины в альянс вбросом

В МИД РФ оценили слова Стиана Йенсена о "территориальных уступках" со стороны Киева.

Заявление руководителя канцелярии генерального секретаря Североатлантического военного альянса Стиана Йенсена о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России, на самом деле является вбросом. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторском программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что при этом эта новость наделала много шума в западных СМИ, так как это высказывание имело перед собой определенные политические цели.

Речь идет о некоем вбросе, которое имеет политические цели. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: отношения РФ и Молдавии обязательно вернутся на прежний уровень.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik