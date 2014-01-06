Захарова: отношения РФ и Молдавии обязательно вернутся на прежний уровень

В МИД России оценили работу Майи Санду и правительства республики.

Отношения между Россией и Молдавией обязательно вернутся на прежний уровень, так как нынешние контакты являются неестественными, навязанными действующим руководством республики. Соответствующее заявление в эфире радиостанции Sputnik в авторском программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница полагает, что у двух народов нет никаких предпосылок для того, чтобы между ними существовали глубинные противоречия. Однако национальное правительство в Кишиневе вместе с "разрушительной командой" делают все от себя зависящее, чтобы сформировать подобную иллюзию.

Я вам могу привести аргумент. Это не просто моя точка зрения, а просто потому, что процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, являются неестественными, искусственными, рукотворными, придуманными Майей Санду и ее режимом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: киевский режим продал свою "Родину-мать".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik