"Трезвый Петербург" выступает против ослабления антиалкогольных ограничений

Специалисты из "Трезвого Петербурга" считают, что увеличение законного времени продажи алкоголя приведет к росту преступлений.

Представители движения “Трезвый Петербург” считают, что ослабление мер, направленных на антиалкогольную политику, увеличит преступность в городе. Таким мнением с Piter.tv поделился юрист организации.

Любая попытка ослабить антиалкогольные ограничения 100% коррупционна и приведет к росту преступности (82% преступлений - от алкоголя по данным Росправосудия). Дионисий Шевчук, юрист "Трезвого Петербурга"

Специалист также отметил что из-за продажи алкогольной продукции и табака федеральный бюджет страны ежегодно теряет 3-4 триллиона рублей, а также государство теряет по миллиону жителей. Эксперт считает, что эти “легальные наркотики” давно пора запретить.