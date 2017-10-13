"Трезвый Петербург" выступает против ослабления антиалкогольных ограничений

Представители движения “Трезвый Петербург” считают, что ослабление мер, направленных на антиалкогольную политику, увеличит преступность в городе. Таким мнением с Piter.tv поделился юрист организации.
Любая попытка ослабить антиалкогольные ограничения 100% коррупционна и приведет к росту преступности (82% преступлений - от алкоголя по данным Росправосудия).Дионисий Шевчук, юрист "Трезвого Петербурга"
Специалист также отметил что из-за продажи алкогольной продукции и табака федеральный бюджет страны ежегодно теряет 3-4 триллиона рублей, а также государство теряет по миллиону жителей. Эксперт считает, что эти “легальные наркотики” давно пора запретить.
Напомним, что накануне стало известно о том, что парламентарии Северной столицы будут рассматривать предложение Торгово-промышленной палаты об увеличении допустимого срока продажи алкоголя в магазинах. Ситуация стала причиной споров и разноголасий не только среди депутатов, но и среди местных жителей. Подробнее об инициативе Piter.tv писал в этом материале.