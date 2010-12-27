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Нововведение: в Петербурге начнут продавать алкоголь по утрам
Вчера, 22:18
0
ProkVad
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Нововведение: в Петербурге начнут продавать алкоголь по утрам

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В Петербурге хотят вернуть торговлю спиртным по утрам.

В Петербурге появится возможность покупать алкоголь с 8 утра.

Торгово-промышленная палата (СПб ТПП) собирается предложить властям Петербурга внести в законодательство изменения, которое позволит увеличить время продажи алкоголя с 11 до 15 часов в сутки. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

В настоящее время российское законодательство устанавливает запрет на продажу алкоголя с 23 до 8 часов. Однако регионы вправе вводить дополнительные ограничения. В Петербурге спиртное запрещено продавать с 22 до 11 часов. В СПб ТПП полагают, что подобный запрет ущемляет интересы легально торгующих подобной продукцией предприятий.

"Крупный и малый бизнес, который дорожит своей лицензией, продает свою продукцию легально. А незаконопослушные компании пользуются этим, продавая алкоголь в часы запрета и получая сверхприбыль. В результате этого граждане страдают от потребления алкоголя низкого качества", — заявила глава комитета по торговле СПб ТПП Ольга Волкова.

К тому же эксперты полагают, что изменение времени позволило бы увеличить продажу на 10 млрд рублей, 2 млрд из которых отправились бы в городской бюджет.

Теги: алкоголь , алкогольная продукция , закон , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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