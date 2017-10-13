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В Петербурге могут увеличить время на продажу алкоголя
Сегодня, 14:15
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nadiputintseva
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В Петербурге могут увеличить время на продажу алкоголя

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Депутаты пообещали подробно изучить вопрос.

7 февраля в Санкт-Петербургском ЗакСе депутаты занялись изучением вопроса о продлении времени на продажу алкогольной продукции.

Как рассказал спикер Вячеслав Макаров, что для начала перед  депутатами стоит задача ответить на несколько вопросов. Первый из них - является ли это ущемлением бизнес, а второй – насколько необходимы данные меры. Только после этого инициативу рассмотрят подробнее.

Ранее появилась информация о том, что в Северной столице могут продлить время продажи алкоголя. С такой идеей выступала городская торгово-промышленная палата.

Напомним, что сейчас по законодательству запрещена продажа алкоголя с 23 до 8 часов утра. Однако на территории Санкт-Петербурга запрет действует с 22 до 11 часов. 

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Теги: закон о продаже алкоголя , закс , новости спб
Категории: Новости СПб

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