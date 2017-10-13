ЗакС за волонтеров: закон о поддержке добровольцев принят в первом чтении

Санкт-Петербург стал одним из первых городов в России, где власть решила законодательно поддержать добровольцев.

В ближайшее время члены добровольческого движения в Санкт-Петербурге смогут рассчитывать на поддержку государства. Местный ЗакС принял в первом чтении закон о поддержке волонтеров. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург". В ближайшее время парламентарии доработают документ, и он отправится на второе чтение.

Уже известны некоторые подробности законопроекта. В нем будет конкретизирован юридический статус добровольца, дана юридическая формулировка термина "волонтер". Здесь же депутаты пропишут способы финансовой и управленческой поддержки в адрес волонтерских объединений со стороны местной власти. На данный момент нормальному взаимодействию добровольцев и чиновников мешают пресловутые бюрократические препоны и бюджетные ограничения.

Ранее мы писали, что центр Петербурга закроют для автомобилей из-за митинга добровольцев‍.

Фото: Piter.TV