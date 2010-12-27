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Центр Петербурга закроют для автомобилей из-за митинга добровольцев‍
Вчера, 18:29
0
nadiputintseva
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Центр Петербурга закроют для автомобилей из-за митинга добровольцев‍

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Движение ограничат 2 и 3 февраля.

На два дня перекроют для движения улицы из-за митинга, посвященному Году добровольчества в России, об этом петербуржцев предупредили в Комитете по  развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что проезд 2 февраля до 08:30 утра 3 февраля не будет осуществляться проезд транспортных средств на Лиговском проспекте от ул. Некрасова до пл. Восстания и на ул. Жуковского от ул. Маяковского до Лиговского пр.

С 8:30 до 17:00 3 февраля для движения автомобилей будет с 08:30 до 17:00 закроют Лиговский проспект от Некрасова до 2-советской. Улицу Жуковского от Восстания до Лиговского. Также переулок Ульяны Громовой, Озерный переулок от Радищева до Лиговского.

Стоит отметить, что на перечисленных участках 3 февраля с 00:00 до 10:30 4 февраля будет действовать запрет на остановки. 

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Теги: дорожные новости спб , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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