Центр Петербурга закроют для автомобилей из-за митинга добровольцев‍

Движение ограничат 2 и 3 февраля.

На два дня перекроют для движения улицы из-за митинга, посвященному Году добровольчества в России, об этом петербуржцев предупредили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что проезд 2 февраля до 08:30 утра 3 февраля не будет осуществляться проезд транспортных средств на Лиговском проспекте от ул. Некрасова до пл. Восстания и на ул. Жуковского от ул. Маяковского до Лиговского пр.

С 8:30 до 17:00 3 февраля для движения автомобилей будет с 08:30 до 17:00 закроют Лиговский проспект от Некрасова до 2-советской. Улицу Жуковского от Восстания до Лиговского. Также переулок Ульяны Громовой, Озерный переулок от Радищева до Лиговского.

Стоит отметить, что на перечисленных участках 3 февраля с 00:00 до 10:30 4 февраля будет действовать запрет на остановки.