Алкомаркеты снова продают алкоголь после 22 часов

Петербургские магазины снова начали обходить закон.

Алкомаркеты Северной столицы решили пренебречь законом и снова начали продавать алкоголь на вынос после 22:00, сообщает "Росбалт".

Несмотря на региональный закон, запрещающий продажу спиртных напитков с 22:00 до 11:00, петербургские сетевые алкомаркеты стараются идти ему в обход. В ночные часы магазины превращаются в "бары" и продают алкоголь на вынос, предварительно скрутив пробку. Технически закон не нарушается.

Напомним, Георгий Полтавченко запретил продавать магазинам алкоголь на вынос даже без пробок. После слов Губернатора продажа напитков ночью прекратилась лишь на какое-то время. Поступали сообщения, что алкоголь можно было вынести в стаканчиках. Сейчас алкомаркеты вернулись к старой схеме.