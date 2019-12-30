В США рухнул сайт призывной службы из-за третьей мировой войны

Пользователи Twitter активно начали использовать хештег #WWIII.

В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System). Причиной этому стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны.

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - об этом заявили представители ведомства в Twitter.

С 1973 года армия США комплектуется полностью на контрактной основе. Однако в случае мобилизации некоторые граждане подлежат обязательному призыву. Списки призывников можно посмотреть на сайте службы, который сейчас "лег".

Ранее в Twitter в число популярных хештегов попал #WWIII или #третьямироваявойна. Менее чем за сутки в соцсети появилось более 3 млн сообщений на эту тематику. В частности, ажиотаж вокруг темы третьей мировой войны возник после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Позже Дональд Трамп заявил о готовности проведения дальнейших военных действий против Ирана.

Ранее мы писали, что США нанесли ракетный удар по колонне медиков в Багдаде.