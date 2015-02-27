"Трактор" одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Игра против "Сочи" закончилась со счетом 4:2.

"Трактор" обыграл "Сочи" и одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Челябинские спортсмены на домашней ледовой арене одолели гостей с результатом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Со стороны клуба победителей заброшенными шайбами в ворота противников отметились на 6 и 46, 58 и 60 минутах Томаш Гика (реализовал дубль), Тему Пулккинен и Никита Тертышный. У проигравших отметились на 11 и 12 минутах Амир Гараев и Никита Феоктистов.

Напомним, что "Трактор" в последний раз побеждал "Сочи" дома в 2015 году. Хоккеисты уже 17 октября примут у себя московское "Динамо". Днем позже (18 октября) "Сочи" дома выступит против омского "Авангарда".

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