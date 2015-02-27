Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме обыграл "Салават Юлаев". Матч проводился вечером 15 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проводилась в Свердловской области и завершилась с результатом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).
В основное время шайбы в составе победителей шайбы забросили на 28, 55 и 56 минутах спортсмены Алексей Макеев, Станислав Бочаров и Стефан Да Коста. От "Салавата" отличились на 5, 48 и 49 минутах Андрей Зубарев, Степан Санников и Маркус Гранлунд. За секунду до окончания овертайма победу "Автомобилисту" принес Да Коста.
Напомним, что 18 октября екатеринбуржцы сыграют на выезде с нижегородским "Торпедо"."Салават Юлаев" 17 октября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".
"Торпедо" в овертайме победило "Амур" в КХЛ.
Фото: Pixabay.com
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