Игра закончилась со счетом 4:3.

Екатеринбургский "Автомобилист" в овертайме обыграл "Салават Юлаев". Матч проводился вечером 15 октября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проводилась в Свердловской области и завершилась с результатом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0).

В основное время шайбы в составе победителей шайбы забросили на 28, 55 и 56 минутах спортсмены Алексей Макеев, Станислав Бочаров и Стефан Да Коста. От "Салавата" отличились на 5, 48 и 49 минутах Андрей Зубарев, Степан Санников и Маркус Гранлунд. За секунду до окончания овертайма победу "Автомобилисту" принес Да Коста.

Напомним, что 18 октября екатеринбуржцы сыграют на выезде с нижегородским "Торпедо"."Салават Юлаев" 17 октября сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".

"Торпедо" в овертайме победило "Амур" в КХЛ.

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