"Торпедо" в овертайме победило "Амур" в КХЛ

Матч закончился со счетом 2:1.

Нижегородское "Торпедо" в овертайме победило "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся на спортивной арене в Нижнем Новгороде вечером 15 октября. Он завершился с результатом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Со стороны хабаровчан единственную шайбу в ворота хозяев забросил на 52 минуте игры спортсмен Дмитрий Архипов.

От команды победителей отметились на 31 и 64 минутах матча хоккеисты Кенни Агостинои Марек Хривик. "Торпедо" 18 октября примет екатеринбургский "Автомобилист". Днем ранее (17 октября) "Амур"выступит на выездной игре против казанского "Ак Барса".

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