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"Торпедо" обыграло "Витязь" в КХЛ

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Матч закончился со счетом 4:1.

"Торпедо" обыграло "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на ледовой арене в Нижнем Новгороде. Она завершилась с результатом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе клуба победителей шайбы ворота оппонентов забросили на 7, 28, 36 и 47 минутах спортсмены Энди Миле, Марек Хривик, Иван Чехович и Артур Тянулин. Со стороны гостей из  "Витязя" отличился единственным голом на 54 минуте Степан Старков.

Напомним, что в настоящее время хоккейная команда "Торпедо" занимает девятую позицию в рейтинге Западной конференции КХЛ. Клуб заработал в текущем сезоне 36 очков в 34 проведенных матчах. "Витязь" с 28 очками остается на 11 месте списка.

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Видео: Youtube/ХК Торпедо

Теги: витязь, кхл, нижний новгород, торпедо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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