ЦСКА обыграл "Йокерит" в рамках КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Московский клуб ЦСКА обыграл в гостях "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На домашней ледовой арене представители Финляндии проиграли россиянам с результатом 3:2. Итог игры определился в овертайме.

Со стороны команды из Хельсинки отметился заброшенными шайбами в ворота оппонентов на 25 и 32 минутах Вели-Матти Савинайнен (реализовал дубль). От армейцев отличились на 8, 47 и 63 минутах встречи спортсмены Сергей Плотников, Сергей Андронов и Антон Слепышев.

В рейтинге Западной конференции сейчас "Йокерит" находится на лидирующей позиции. Иностранцы набрали 46 очков в 33 проведенных хоккейных сражениях во время текущего турнира КХЛ. ЦСКА занимает третье место с 44 очками за 33 игры.

"Сибирь" на своей площадке обыграла "Авангард" в КХЛ.

Фото: Pixabay.com

