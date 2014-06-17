"Сибирь" на своей площадке обыграла "Авангард" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

Хоккейная "Сибирь" на своей площадке обыграла "Авангард" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Спортсмены обыграли противников на льду с результатом 5:4. В составе клуба шайбы забросили на 17, 19, 28, 51 и 60 минутах спортсмены Денис Голубев, Ник Шор, Алексей Кручинин, Тревор Мерфи и Никита Коротков. Гости ответили хозяевам ледовой арены голами Арсения Грицюка, Оливера Каски, Петера Цегларика и Дамира Шарипзянова на 3, 8, 39 и 56 минутах соответственно.

В настоящее время новосибирская команда набрала 36 очков и расположилась на шестом месте в рейтинге Восточной конференции КХЛ. Клуб "Авангард" на пятом месте в списке с 40 очками. Уже 28 ноября "Сибирь" дома примет "Автомобилист", а омская команда 30 ноября сыграет против "Нефтехимика".

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Фото и видео: YouTube / HC Sibir