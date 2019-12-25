Московское "Динамо" победило "Трактор" в самой результативной игре текущего сезона КХЛ

Игра закончилась со счетом 7:6.

Московское "Динамо" победило "Трактор" в самой результативной игре текущего сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Столичные спортсмены в шестой ряд порядок выиграли у противника. Встреча с челябинскими оппонентами завершилась с результатом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились на 12, 17, 25, 28, 30, 50 и 63 минутах спортсмены Иван Муранов, Вадим Шипачев, Богдан Якимов, Антон Белов, Станислав Галиев, Егор Зайцев и Андрей Миронов.

От "Трактора" голы забили нп 3, 35, 42, 47, 49 и 58 минутах Андрей Стась, Теему Пулккинен, Сергей Калинин, Станислав Основин, Никита Тертышный и Илья Карпухин. Голкипер Эмиль Гарипов сменил Романа Вилла в воротах "Трактора" после четвертой пропущенной шайбы.

Московское "Динамо" в день своего 75-летия обыграло "Куньлунь".

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