"Торпедо" обыграло ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев в КХЛ

Матч закончился со счетом 5:3.

Нижегородское "Торпедо" обыграло московский клуб ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоялась вечером 8 декабря в российской столице, завершилась с результатом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в ворота оппонентов в составе команды победителей забросили на 1 и 50, 9, 18, 38 минутах спортсмены Кенни Агостино (реализовал дубль), Артур Тянулин, Дамир Жафяров, Энди Миле. Со стороны москвичей отличились на 30 и 37 минутах Владислав Каменев и Антон Слепышев.

Стоит отметить, что защитник из "Торпедо" Георгий Мишарин провел 700-й матч в рамках КХЛ. В следующий раз ЦСКА 12 декабря сыграет на ледовой арене в Ярославле против "Локомотива", а нижегородские хоккеисты 10 декабря в Минске выступят против "Динамо".

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс".

Фото и видео: Вконтакте / ХК Торпедо

