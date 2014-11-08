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"Торпедо" обыграло ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев в КХЛ
Сегодня, 9:21
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"Торпедо" обыграло ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев в КХЛ

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Матч закончился со счетом 5:3.

Нижегородское "Торпедо" обыграло московский клуб ЦСКА, прервав пятиматчевую победную серию армейцев в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоялась вечером 8 декабря в российской столице, завершилась с результатом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в ворота оппонентов в составе команды победителей забросили на 1 и 50, 9, 18, 38 минутах спортсмены Кенни Агостино (реализовал дубль), Артур Тянулин,  Дамир Жафяров, Энди Миле. Со стороны москвичей отличились на 30 и 37 минутах Владислав Каменев и Антон Слепышев.

Стоит отметить, что защитник из "Торпедо" Георгий Мишарин провел 700-й матч в рамках КХЛ. В следующий раз ЦСКА 12 декабря сыграет на ледовой арене в Ярославле против "Локомотива", а нижегородские хоккеисты 10 декабря в Минске выступят против "Динамо".

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс".

Фото и видео: Вконтакте / ХК Торпедо
 

Теги: кхл, москва, нижний новгород, торпедо, цска
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт, Хоккей,

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