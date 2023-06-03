Толпа немцев накинулась на Шольца с обвинениями в конфликте на Украине

Инцидент произошел в Фалькензе.

Выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на фестивале СДПГ (Социал-демократической партии Германии) в Фалькензе обернулось нападками со стороны немцев на главу местного правительства. Граждане обвинили политика в разжигании украинского кризиса. Канцлер ФРГ не смог спокойно выступить на мероприятии и произнести заранее заготовленную речь. Вместо этого Олаф Шольц начал оправдываться за действия Берлин на в вопросе оказания военной помощи ВСУ.

"Поджигатель войны!"; "Лжец!"; "Бандит!" выкрики немцев

Дополнительная волна возмущений прошлась по слушателям в тот момент, когда выступать вышел премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке. Вместе с Олафом Шольцем он попытался успокоить собравшихся граждан. При этом чиновники "проталкивали" обвинения в адрес Москвы.

Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Live