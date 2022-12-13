Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину

В ФРГ рассказали о готовности помогать ВСУ в долгосрочной перспективе.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках своего рабочего визита в страны Прибалтики. В Таллине глава правительства ФРГ выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а также премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Это решение непоколебимо. Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами Германия будет продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется... Олаф Шольц, канцлер Германии

В свою очередь эстонская коллега Шольца Кая Каллас отметила, что ее страна продолжит поддерживать киевский режим оружием, боеприпасами и содействием в военной подготовке солдат. Чиновница поблагодарила Берлин за недавний выделенный пакет помощи украинским властям в размере 2,7 миллиара евро.

Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения.

Фото и видео: YouTube / phoenix