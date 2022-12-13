Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения

Немецкий канцлер выступил в Таллине перед СМИ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заверил страны Прибалтики в Таллине о том, что Германия защитит их в случае военного нападения. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а также премьер-министром Эстонии Каей Каллас сделал иностранный гость перед журналистами. Известно, что главы местных правительств провели рабочий ужин, а затем - брифинг со СМИ. Представитель Берлина подчеркнул, что европейская держава готова помогать союзникам в случае атаки на их территорию. Для этого Германия уже предприняла необходимые шаги, а армия сформирована таким образом, чтобы можно было защищать Восточный фланг Европы. Олаф Шольц напомнил о том, что оборона каждого партнера по Североатлантическому альянсу необходима для безопасности всего блока и всего Евросоюза.

В защите воздушного пространства Эстонии участвуют наши истребители Eurofighter, 700 военнослужащих помогают в Литве. Наш военно-морской флот увеличил свое присутствие в Балтийском море... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Песков сообщил, что Шольц пока не звонил Путину.

Фото и видео: YouTube / phoenix