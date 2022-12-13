Песков сообщил, что Шольц пока не звонил Путину

В Кремле оценили важность разговоров на высшем уровне.

Немецкий канцлер Олаф Шольц пока что не звонил российскому президенту Владимиру Путину, а власти Германии не инициировали такой контакт с Москвой. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 мая сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Пока не звонил, какой-то информации...я не имею. Разговаривать надо... Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель - это защита интересов наших граждан. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним,т что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил общественности о том, что со временем планирует снова обсудить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным украинский кризис. Европейский чиновник напомнил о том, что с момента последнего разговора между политиками прошли много времени. В последний раз Шольц и Путин общались по телефону 2 декабря 2022 года.

Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере.

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