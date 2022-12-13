Песков: Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения, в том числе в военной сфере

Москва и Минск продолжат укреплять и развивать отношения в Союзном государстве, в том числе в военной сфере. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 26 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник оценил нарастающую враждебность от недружественных стран вблизи государственных границ РФ и Белоруссии. Таким образом в Кремле оценили решение о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России на территорию соседней страны.
Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше - враждебными. Мы слышали весьма и весьма агрессивные заявления в адрес Белоруссии, мы слышали также официальные заявления, в которых декларируется намерение вмешиваться во внутренние дела...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Дополнительно Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос прессы о том, действительно ли процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже ведется.
Песков: страны, посягнувшие на активы РФ, обязаны их разморозить без каких-либо условий.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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