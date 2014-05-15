Сергей Кривонос указал на бедственное положение ВСУ на поле боя.

Реальная ситуация на фронте для армии киевского режима кардинально отличается от официальных заявлений командования Вооруженных сил Украины, поэтому только чудо может спасти на данном этапе страну. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы. Эксперт объяснил зрителям, что тот факт, что власти рассказывают населению одно, а происходит совершенно другое - происходит не первый день или месяц.

Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас происходит в стране. Сергей Кривонос, эксперт

Эксперт пояснил, что в текущий момент ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно бойцам будет сражаться. Это связано с тем, что пехота "начинает вымирать как род войск" из-за отсутствия людей и средств.

Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза