Сергей Кривонос прокомментировал неудачи ВСУ на фронтовой линии.

Продвижение России на разных участках фронта говорит об оперативном успехе для страны в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Фабрики новин". Ведущий шоу напомнил гостю о том, что российские войска сейчас владеют инициативой в Харьковской области в направлении города Волчанска, а также продвигаются вперед в Торецке, Часовом Яре, в вблизи Покровска. Журналист задал вопрос о том, существует ли вероятность сдачи армией киевского режима своих позиций.

Мы ежедневно теряем позиции на разных направлениях — где-то больше, где-то меньше. Сергей Кривонос, эксперт

Иностранный офицер заметил, что продвижение российской армии в указанных направлениях можно рассматривать как тактические победы ВС РФ, а их совокупность на разных участках СВО говорит об оперативном успехе.

"Они ждали". Генерал ВСУ раскрыл участь переданных Киеву F-16.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин