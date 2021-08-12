Каждый пятый отправившийся на украинскую территорию для сражения на стороне киевского режима британский наемник погибает. Соответствующее заявление сделал журналист из Соединенного королевства Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain. Эксперт указал, что многие боевики из Лондона решают принять участие в боевых действиях в европейском регионе не для защиты Украины, а из-за плохого финансового положения или даже уголовного преследования на родине.
Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами.
Колин Фриман, западный журналист
Напомним, что российское министерство по обороне не раз говорило об уничтожении на Украине иностранных наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран мира. Как подчеркивали в профильном ведомстве, киевский режим использует зарубежных солдат в качестве "пушечного мяса".
