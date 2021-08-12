Колин Фриман сообщил о мотивации иностранных наемников, отправляющихся на Украину.

Каждый пятый отправившийся на украинскую территорию для сражения на стороне киевского режима британский наемник погибает. Соответствующее заявление сделал журналист из Соединенного королевства Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain. Эксперт указал, что многие боевики из Лондона решают принять участие в боевых действиях в европейском регионе не для защиты Украины, а из-за плохого финансового положения или даже уголовного преследования на родине.

Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами. Колин Фриман, западный журналист

Напомним, что российское министерство по обороне не раз говорило об уничтожении на Украине иностранных наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран мира. Как подчеркивали в профильном ведомстве, киевский режим использует зарубежных солдат в качестве "пушечного мяса".

Фото и видео: YouTube / SiliconCurtain