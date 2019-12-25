В "черном списке" оказались три физических и 27 юридических лиц.

Великобритания расширила список антироссийских санкций на 30 позиций. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы местного министерства по финансам в опубликованных документах. В реестре теперь оказались три физических и 27 юридических лиц. В частности, ера давления коснулась научно-исследовательских институтов, заводов и конструкторских бюро. Одними из участников "черного перечня" Лондона стали российский научно-исследовательский институт технических систем "Синвент" Брянский химический завод имени 50-летия СССР, опытно-конструкторское бюро "Икар", федеральное казенное предприятие химической промышленности "Анозит", производитель оптоэлектронной техники АО "Протон" и другие предприятия. В числе физических лиц, попавших под запреты и ограничения, заявлены Елена Малицкая, Алексей Малитский и генеральный директор Mastel Makina, главный операционный директор Alt Capital PTE Limited Шанлик Шукуров.

В консолидированный список добавлено 30 позиций, на которые теперь распространяются санкции в виде заморозки активов и трастовых услуг. заявление Минфина Соединенного королевства

Под британскими рестрикциями оказалась индийская компания Hayers Infotech Private Limited. Новостное агентство The Bloomberg в октябре 2024 года сообщало читателям о том, что фармацевтическая компания Shreya Life Sciences совместно с фирмой Hayers Infotech с февраля 2022 года экспортировали на российскую территорию высокотехнологичных товаров на общую сумму в 434 миллионов долларов.

