Флот США опубликовал снимок Silent Hunter в Twitter.

"Тихого охотника" ВМС США заметили в Гибралтаре. В Twitter-аккаунте американского флота появилась фотография атомной подводной лодки Silent Hunter типа Seawolf. АПЛ находится в порту Гибралтара. В подписи к посту военные заявили, что субмарина действует в качестве поддержки союзников Вашингтона по региону, а также в интересах национальной безопасности США Европе и Африке.

Напомним, что журналисты Defense News в сентябре говорили о том, что подлодки типа Seawolf ВМС США за последние несколько месяцев посетили Арктику. Также в регионе зафиксирован тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США.

США рассчитывают разместить свои АПЛ на подземной базе в Норвегии.

Фото: Twitter/U.S. Navy

