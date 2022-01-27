"Тампа" уступила "Торонто", Кучеров отметился передачей

Форвард набрал 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" проиграла "Торонто" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал одно очко по итогам встречи. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 5 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Анахайм".

Видео: YouTube / SPORTSNET